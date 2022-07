Non c’è alcun dubbio che uno dei giochi del momento sia MultiVersus. Il brawler con i personaggi dei franchise Warner Bros sta spopolando nonostante il gioco completo non sia ancora stato reso disponibile. In questi giorni, infatti, il titolo sta già ottenendo un successo incredibile anche se si trova solamente in una prima fase di open beta. Proprio per questo, il gioco sta subendo alcuni primi cambiamenti tramite aggiornamenti, e quello di cui vi parleremo oggi introduce già un paio di corpose novità.

Per accompagnare il lancio della nuova fase di Open Beta di MultiVersus, il team di sviluppo ha pubblicato quest’oggi un primo interessante update ricco di novità. In primis è stato aggiunto un nuovo personaggio al già corposo e vario roster di combattenti. Parliamo di LeBron James, il cestista statunitense che giusto qualche anno fa ha preso parte al film Space Jam New Legends. Con questa nuova aggiunta i fan della pellicola potranno usare questo personaggio nelle battaglie.

Ma le novità non finiscono qui, con il team di sviluppo che ha anche deciso di iniziare a ritoccare ed equilibrare l’esperienza di gioco. Proprio per questo è stata presa la decisione di nerfare il personaggio di Taz, con il diavolo della Tasmania che fino a poche ore fa era il portatore di una delle mosse più devastanti presenti nel gioco. La sua mossa Spin permetteva a giocatori di poter sparare fuori dal ring facilmente gli altri contendenti e la cosa peggiore era che tale mossa poteva venire spammata in continuazione.

Il team ha dichiarato di non voler eliminare l’iconica mossa del personaggio, proprio perché uno dei suoi marchi di fabbrica più riconosciuti e amati dai fan. Per questo è stato deciso di dare a tale mossa un cooldown cosicché i giocatori non si limiteranno a usarla in combattimento. Questo cambiamento, ovviamente, porterà a un calo della forza nel personaggio di Taz che ora è stato nettamente equilibrato.