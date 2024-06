Multiversus: gli sviluppatori definiscono un "bug" la microtransazione per le vite extra

Recentemente i creatori di MultiVersus, il gioco prodotto dalla Warner Bros che richiama lo stile di Smash Bros, hanno dovuto affrontare delle critiche in merito a una nuova feature emersa con l'aggiunta della modalità campagna. Durante le missioni, infatti, giocatori avevano la possibilità di acquistare vite aggiuntive con denaro reale, una scelta che ha sollevato non poche polemiche tra gli appassionati.

In particolare, i giocatori avevano la possibilità di riempire completamente le proprie vite - numero non specificato ma riferito come sei - per 10 euro. Tuttavia, come evidenziato da alcuni utenti su Reddit, il costo totale poteva essere anche superiore, visto che il refill completo richiedeva 1,004 unità della valuta in-game, Gleamium, e il pacchetto da 1,000 Gleamium viene venduto a 10€. Di conseguenza, era necessario acquistare un ulteriore pacchetto, più piccolo, per coprire l'intero costo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

A seguito delle reazioni, Player First Games, lo studio dietro MultiVersus, ha annunciato tramite Twitter alcune migliorie previste per il futuro del gioco, inclusi miglioramenti delle performance e l'introduzione di statistiche finali delle partite. Tuttavia, l'aspetto più notevole riguardava proprio la possibilità di acquistare vite extra. "Vorremmo informarvi che l'opzione di acquistare vite extra era un bug che è stato corretto e non era un'opzione intenzionale nel gioco," hanno comunicato dallo studio.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questa spiegazione suggerisce che la feature non era destinata a essere presente al livello di difficoltà "Insanity". In realtà, il bug consisteva proprio nel fatto che l'opzione d'acquisto era disponibile anche in questo livello, che teoricamente non prevedeva vite limitate. Per ora, quindi, la modalità "Insanity" è stata disabilitata.

Al livello di difficoltà più alto, "Looney", è previsto che i giocatori debbano "completare le partite con un numero giornaliero limitato di vite", con la possibilità di acquistarne di ulteriori per non dover attendere il loro lento rifornimento automatico. Questo livello, però, non sarà disponibile fino al 10 luglio, il che aggiunge un ulteriore livello di complessità alla situazione.

Nonostante sia stata classificata come un bug, questa microtransazione ha portato a interrogativi sulla chiarezza della comunicazione da parte dello studio: il ritardo nell'aggiornamento delle patch (la versione 1.01 non menzionava il bug) e la mancanza di dettagli sui tempi di ritorno della modalità Insanity aggiungono ulteriori questioni.

La possibilità di pagare 10 euro per sei vite è stata confrontata dalla comunità online alla monetizzazione presente nei giochi mobile gacha, dove i giocatori possono spendere grandi somme per piccoli vantaggi. Anche se le vite si riforniscono automaticamente, è evidente che tale strategia di monetizzazione non sia ben accetta da una parte della base di giocatori.