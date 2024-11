Elon Musk si vanta di essere uno dei migliori 20 giocatori di Diablo 4, sarà vero?

Elon Musk, CEO di X, Tesla e SpaceX, ha dichiarato di essere tra i 20 migliori giocatori al mondo di Diablo 4 (gioco acquistabile su Amazon) durante un episodio del podcast di Joe Rogan. Tuttavia, questa affermazione si è rivelata imprecisa dopo un'attenta verifica.

La dichiarazione di Musk ha mosso dei dubbi nella community di Diablo, considerando la sua reputazione non particolarmente brillante.

In realtà si è scoperto che il buon si Musk si riferiva a una classifica specifica su un sito web chiamato Helltides.com. Questa piattaforma online non fa altro che registrare i tempi di completamento per un dungeon endgame chiamato "The Pit" in Diablo 4. Effettivamente, Musk risulta al 20° posto in questa classifica, con un tempo di 2 minuti e 45 secondi. Questo, quindi, non lo pone essere realmente tra i migliori giocatori al mondo.

Infatti, questo sito include meno di 1000 giocatori, una frazione minima della base utenti di Diablo 4. Inoltre, le classifiche su Helltides.com non sono ufficiali e richiedono che i giocatori inviino personalmente i propri tempi. A essere onesti manca proprio una classifica ufficiale che includa tutti i giocatori di Diablo 4 a livello mondiale.

Tra l'altro, il co-proprietario di Helltide.com ha commentato la dichiarazione, affermando: "Non c'è modo per noi di conoscere le run del Pit che non vengono registrate e condivise". Questo sottolinea ulteriormente la limitatezza dei dati su cui si basa l'affermazione di Musk.

Diablo 4 ha una base di giocatori di milioni di persone. Affermare di essere tra i 20 migliori al mondo basandosi su una classifica non ufficiale e limitata appare quindi come una notevole esagerazione. A ogni modo non è la prima volta che Elon Musk esageri con le dichiarazioni sui videogiochi. Lui è un grande appassionato, ma ha sempre fatto il passo più lungo della gamba su alcune esposizioni pubbliche fatte, tra cui una build di Elden Ring che venne fortemente criticata dalla community.