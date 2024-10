Blizzard scarta una versione roguelike di Diablo con combattimenti ravvicinati

Un progetto di Diablo 4 in stile Batman: Arkham venne cancellato da Blizzard circa 10 anni fa. La notizia emerge da un estratto del libro "Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment" di Jason Schreier, pubblicato su Wired.

Dopo l'espansione Reaper of Souls di Diablo 3, il director Josh Mosqueira avviò lo sviluppo di un sequel della serie che si sarebbe discostato radicalmente dallo stile hack-and-slash tradizionale. Il progetto, nome in codice Hades, si ispirava alla serie Batman: Arkham, con una visuale in terza persona e un combattimento corpo a corpo più "incisivo".

Tuttavia, il team incontrò difficoltà nel realizzare un sistema di combattimento ravvicinato divertente e fedele allo spirito di Diablo, specialmente in modalità cooperativa. Inoltre, l'idea di una morte permanente dei personaggi si rivelò problematica.

Il progetto si arenò quando Mosqueira smise di presentarsi in ufficio.

Nel luglio 2016, Mosqueira lasciò Blizzard e il progetto venne definitivamente cancellato poco dopo. Prima del reboot che ha portato al Diablo 4 attuale, un game jam interno diede vita alla classe del necromante per Diablo 3.

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



L'eredità di Hades

Nonostante la cancellazione, alcune idee di Hades sembrano aver influenzato il Diablo 4 che conosciamo oggi. Il combattimento del gioco attuale risulta infatti più "pesante" e soddisfacente rispetto ad altri action RPG, con effetti visivi e sonori che ricordano l'impatto dei colpi nei giochi Batman: Arkham.

La recente espansione Vessel of Hatred ha ulteriormente enfatizzato questi aspetti, rendendo l'esperienza di gioco particolarmente coinvolgente. Sembra quindi che, nonostante il fallimento del progetto originale, alcune intuizioni di Hades abbiano trovato spazio nella versione finale di Diablo 4, contribuendo al suo successo.