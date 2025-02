My Sims Bundle Relax, un pacchetto nostalgico ma pigro | Recensione

La serie MySims, spin-off dal tono più leggero e orientato alla costruzione di The Sims, è tornata in scena con il My Sims Bundle Relax su Nintendo Switch. Si tratta di un pacchetto che raccoglie MySims e MySims Kingdom, due titoli che hanno conquistato il pubblico su Wii e Nintendo DS - me compresa quando ero bimba - grazie al loro mix di creatività e interazioni stravaganti. Ma nel panorama odierno, dove i simulatori di vita e i giochi sandbox sono diventati sempre più sofisticati, questa riedizione davvero riesce a offrire qualcosa di più di un semplice tuffo nei ricordi? Cercherò di raccontarvelo nei prossimi paragrafi.

La semplicità di MySims è un limite?

Il cuore di MySims ruota attorno a un concetto immediato, adatto al pubblico più giovane che è, in definitiva, il target principale dell'opera Electronic Arts: il giocatore veste i panni di un costruttore incaricato di riportare una cittadina al suo antico splendore, creando edifici e arredi su richiesta degli abitanti. Se da una parte, però, la raccolta di risorse e il crafting sono accessibili e intuitivi, dall'altra l'esperienza di gioco mostra presto i suoi limiti: la ripetitività delle richieste, un'interazione piuttosto superficiale con i Sims e la mancanza di un vero sviluppo narrativo rendono il tutto meno coinvolgente nel lungo periodo.

Per lo meno, la versione per Switch introduce prestazioni più fluide e il supporto ai controlli touch, migliorando alcuni aspetti tecnici rispetto alla versione originale. Inoltre, include contenuti aggiuntivi precedentemente esclusivi per PC, come nuovi Sims e un'area extra dedicata al giardinaggio. Certo, queste aggiunte non bastano a mitigare la ripetitività dell'esperienza di gioco, ma per lo meno la rendono più piacevole, soprattutto per i più piccoli.

MySims Kingdom, un'evoluzione riuscita

Decisamente più interessante è MySims Kingdom, che amplia la formula originale con una struttura narrativa più solida e un mondo suddiviso in isole tematiche. Il giocatore assume il ruolo di un Bacchettiere Reale, un posto molto importante all'interno del regno di Re Rolando, viaggiando di località in località per aiutare gli abitanti e risolvere i loro problemi. Qui, il tono umoristico e i personaggi eccentrici del titolo contribuiscono a rendere l'avventura più dinamica e meno ripetitiva rispetto al primo capitolo.

Anche il sistema di costruzione risulta più profondo rispetto all'altro titolo della serie: l'introduzione di gadget meccanici e puzzle ambientali aggiunge un livello di complessità che spezza la monotonia della raccolta risorse e del crafting. La maggiore varietà di scenari e sfide mantiene poi maggiormente vivo l'interesse, offrendo un'esperienza in generale più appagante rispetto al predecessore, anche per un pubblico adulto.

Un porting pigro

Nonostante l'inevitabile piacere di riscoprire un titolo della propria infanzia, il passaggio su Nintendo Switch del My Sims Bundle Relax non è certamente privo di problemi: l'assenza dei controlli di movimento, che su Wii contribuivano all'immediatezza delle interazioni, si fa sentire; la navigazione e la costruzione risultano meno precise, e i controlli touch, sebbene utili in alcune situazioni, non sempre offrono un'esperienza ottimale. Inoltre, la mancanza di un'interfaccia davvero intuitiva per il controller tradizionale appare come un'occasione mancata per ottimizzare il gameplay su questa piattaforma, rendendo i due titoli ancor più scomodi da giocare quando la console è in modalità docked.

Sul fronte tecnico, invece, lo stile artistico colorato e cartoonesco regge bene sulle risoluzioni più elevate di Switch, e il comparto sonoro continua a offrire un accompagnamento leggero e piacevole anche a distanza di anni.

Tirando le somme su My Sims Bundle Relax

Insomma, il My Sims Bundle Relax è un pacchetto che parla soprattutto ai nostalgici e ai più piccoli, offrendo un ritorno a un'epoca più semplice della simulazione di vita. MySims Kingdom continua a distinguersi come il capitolo più riuscito, grazie a una maggiore profondità e varietà di contenuti. MySims, invece, mostra di più i segni del tempo, con un gameplay che rischia di annoiare i nuovi giocatori.

I problemi legati ai controlli su Switch, purtroppo, penalizzano entrambi i titoli, rendendo l'esperienza meno fluida di quanto avrebbe potuto essere. Un bundle, quindi, che scalda il cuore dei fan di lunga data, ma che difficilmente conquisterà chi si avvicina alla serie per la prima volta.