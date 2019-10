Need for Speed Heat: requisiti di sistema svelati

Need for Speed Heat è quasi tra noi e ora Electronic Arts ha condiviso i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco. Ecco i dettagli.

A breve potremo finalmente lanciarci nelle strade di Need for Speed Heat, il nuovo capitolo della serie automobilistica di Electronic Arts. Il gioco sarà disponibile (anche) su PC e, ora, gli sviluppatori hanno rilasciato i requisiti di sistema minimi e consigliati. Vediamoli insieme.

Per iniziare, ecco i requisiti minimi di sistema di Need for Speed Heat:

OS: Windows 10

Processore: AMD (FX-6350 o equivalente) | Intel (Core i5-3570 o equivalente)

Memoria: 8 GB

Scheda grafica: AMD (Radeon 7970/Radeon R9 280x o equivalente) | NVIDIA (GeForce GTX 760 o equivalente)

DirecX: 11

Connessione online: 320 KBPS o superiore

Spazio di archiviazione: 50 GB

Per quanto riguarda, invece, i requisiti consigliati di sistema di Need for Speed Heat:

OS: Windows 10

Processore: AMD (Ryzen 3 1300X o equivalente) | Intel (Core i7-4790 o equivalente)

Memoria: 16 GB

Scheda grafica: AMD (Radeon RX 480 o equivalente) | NVIDIA

(GeForce GTX 1060 o equivalente)

DirecX: 11

Connessione online: 512 KBPS o superiore

Spazio di archiviazione: 50 GB

Need for Speed Heat proporrà un sistema di corse divise tra notte e giorno. Gareggiando alla luce del sole, in sfide legali, potremo ottenere denaro con il quale acquistare potenziamenti per i nostri mezzi, ma questi ultimi si sbloccheranno solo se avremo sufficiente reputazione, che va ottenuta con le corse illegali notturne. Durante queste ultime, se aumenteremo la barra del “Heat” (la quale dà nome al gioco) tramite azioni spericolate potremo migliorare il nostro punteggio totale, ma ovviamente in tale modo attireremo più volanti della polizia su di noi.

Vi ricordiamo che Need for Speed Heat sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2019 su PC (via Origin) oltre che su PlayStation 4 e Xbox One. Cosa ne pensate della nuova proposta di Electronic Arts? Vi ispira quanto mostrato fino a questo momento?