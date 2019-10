Need for Speed Heat sfreccia a Palm City con il trailer lancio

Ghost Games ed Electronic Arts pubblicano il nuovo trailer di lancio di Need for Speed Heat, dove vediamo sfrecciare le auto nella strade di Palm City.

Prima di far sfrecciare i giocatori nelle strade di Palm City, Electronic Arts e Ghost Games hanno rilasciato da poco il trailer di lancio di Need for Speed Heat. Il titolo proporrà un sistema di corse divise tra notte e giorno. Gareggiando alla luce del sole, in sfide legali, potremo ottenere denaro con il quale acquistare potenziamenti per i nostri mezzi, ma questi ultimi si sbloccheranno solo se avremo sufficiente reputazione, che va ottenuta con le corse illegali notturne.

Need for Speed Heat cade esattamente nel venticinquesimo anniversario della serie di corse targata Electronic Arts, e ci porterà nella città di Palm City per farci indossare i panni di uno dei partecipanti della Speedhunter Showdown, una manifestazione autorizzata in cui poter cimentarsi in sfide ad alto tasso di competitività.

Quasi ogni auto potrà essere personalizzata in Need for Speed Heat. Il gioco presenta un editor di personalizzazione rinnovato e un nuovo sistema di per gestire tutta la parte di tuning. Need for Speed offre ai videogiocatori la possibilità di personalizzare un roster di più di 120 veicoli, tra cui la Polestar 1, il nuovo modello ibrido-elettrico al suo debutto nel mondo videoludico.

Vi ricordiamo che Need For Speed Heat sarà disponibile dall’8 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Origin). Cosa pensate del nuovo trailer di lancio di Need for Speed Heat? Pensate che la serie di corse targate Electronic Arts sia pronta per tornare brillante come un tempo? Diteci la vostra.