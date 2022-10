Settimana scorsa abbiamo assistito all’annuncio ufficiale di Need for Speed Unbound, il nuovo capitolo principale della serie automobilistica di Electronic Arts. La cosa che ha stupito molti degli appassionati è aver assodato come il gioco sia ormai imminente, e proprio per questo la compagnia statunitense ha già svelato molte informazioni importanti di questo nuovo titolo. Oltre ai requisiti della versione del gioco per PC, sono emersi in rete anche i dettagli relativi al parco auto che sarà presente al lancio nel nuovo Need for Speed.

Da sempre le auto sono grandi protagoniste della serie EA, e soprattutto nei capitoli più recenti siamo stati abituati a doverci confrontare con un grande numero di vetture di diversi tipi. Questa cosa non cambierà con il nuovo Need for Speed Unbound, anzi, la prossima iterazione della saga presenterà il maggior numero di automobili dell’intera serie fin dal lancio del gioco, con la possibilità di vedere un parco auto espanso grazie ai vari DLC futuri.

Come viene dichiarato sul sito ufficiale del gioco, Need for Speed Unbound includerà la bellezza di 143 automobili al day one, e tra queste ci saranno Mercedes, BMW, Ferrari, Ford e tantissimi altri modelli. Si tratta di un numero altissimo di vetture che ha già superato quanto abbiamo visto con l’ultimo capitolo della serie Need for Speed Heat (che potete acquistare su Amazon), con il gioco precedente della serie che ha attualmente 134 auto, DLC inclusi.

Con il trailer d’annuncio abbiamo potuto vedere molto del nuovo Need for Speed, soprattutto lo stile visivo molto particolare usato per i piloti che accompagneranno i giocatori in questo nuovo viaggio open world. Ricordiamo che manca davvero poco al lancio del nuovo Need for Speed Unbound, con la nuova iterazione della saga Electronic Arts che arriverà sugli scaffali dei negozi fisici e digitali il prossimo 2 dicembre 2022. Il titolo sarà disponibile per le piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.