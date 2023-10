Need for Speed Unbound: corse spettacolari su PS5 a soli 24€!

Nonostante il Black Friday inizierà ufficialmente tra un paio di settimane, Amazon ha già iniziato a proporre offerte interessante nelle varie sezioni del portale. Non mancano, ovviamente, i videogiochi, e oggi in particolare ve ne consigliamo uno che farà gola a tutti gli amanti dei racing game: Need for Speed Unbound, infatti, è in offerta a soli 24,99€ nella versione PS5!

Si tratta di un ribasso del 69% rispetto al suo prezzo di listino di 79,99€, ovvero un'occasione davvero ottima per risparmiare su un gioco che viene ancora aggiornato regolarmente. Parliamo, difatti, di quello che è l'ultimo capitolo della serie di titoli di corse made in Electronic Arts, e sviluppato da Criterion, team di sviluppo che, magari, ricorderete con affetto per la serie Burnout, in cui le corse si univano a spettacolari incidenti automobilistici.

Need for Speed Unbound, chi dovrebbe acquistarlo?

Need for Speed Unbound rappresenta, ovviamente, l'acquisto perfetto per tutti gli amanti della serie sviluppata da Electronic Arts iniziata nell'ormai lontanissimo 1994 e caratterizzata da inseguimenti, sfide clandestine e gare contro il tempo. Chiaramente, però, non dovete essere esperti del franchise per godere di questo titolo, anzi, parliamo di un'opera molto più accessibile rispetto ai classici racing game.

Ciò che caratterizza Need for Speed Unbound, infatti, è lo stile decisamente in controtendenza con quello che è il "realismo a tutti i costi" di molti titoli di guida come il recente Forza Motorsport. Se, dunque, non siete alla ricerca del fotorealismo ma desiderate immergervi in gare frenetiche e adrenaline, questo titolo sicuramente non vi deluderà, fondendo personaggi in cell shading a veicoli e mappe realistiche, il tutto con uno stile street art irresistibile.

Tornando a parlare del prezzo, grazie all'ottima promozione offerta da Amazon potrete godere del minimo storico a cui sia mai stato disponibile il gioco. Negli ultimi mesi, infatti, il suo prezzo è lentamente sceso, partendo da 51,90€ e arrivando agli attuali 24,98€. Non è da escludere, però, che possa nuovamente aumentare, motivo per cui vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!