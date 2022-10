Nel pomeriggio di ieri abbiamo assistito al grande ritorno di Need for Speed, con Electronic Arts e Criterion che hanno mostrato al mondo intero il nuovo capitolo principale della serie. Adesso che Need for Speed Unbound è stato svelato in via ufficiale, i fan di questa serie hanno potuto dare un primo sguardo a questa nuova iterazione grazie al trailer d’annuncio. Ora, a distanza di qualche ora è apparsa anche la pagina ufficiale del gioco su Steam, grazie alla quale scopriamo diversi dettagli in più.

Dopo una pausa durata quasi tre anni, con Need for Speed Unbound torniamo ad assaporare le corse clandestine del franchise EA (che potete acquistare su Amazon). Come possiamo vedere nel trailer di presentazione del nuovo gioco, il team di Criterion ha cercato di svecchiare in modo deciso il comparto grafico della serie proponendo modelli delle vetture realistiche e personaggi che strizzano l’occhio alla tecnica d’animazione in cell shading.

Purtroppo al momento non è ancora stato mostrato alcun filmato di gameplay, e anche la pagina Steam presenta solo alcuni degli screenshot presi direttamente dal trailer pubblicato ieri. Nonostante questo, EA e Criterion hanno già dichiarato che Need for Speed Unbound presenterà un motore della fisica rivisto rispetto ai capitoli passati e una mappa open world liberamente esplorabile alla guida dei bolidi presenti nel gioco.

Arrivati a questo punto, vediamo quali sono i requisiti della versione PC del nuovo Need for Speed.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Ryzen 5 2600, Core i5-8600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: RX 570, GTX 1050 Ti

DirectX: Versione 12

Rete: connessione Internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Ryzen 5 3600, Core i7-8700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX5700 (8GB), GeForce RTX 2070 (8GB)

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Infine, vi ricordiamo che l’uscita di Need for Speed Unbound è imminente, dato che il nuovo titolo sella serie debutterà il prossimo 2 dicembre 2022 sulle console PlayStation 5, Xbox Series X|S e su PC.