In queste ultime settimane si è parlato molto di quello che sarebbe stato il futuro della saga di Need for Speed. Tra presunti leak e rumor ne abbiamo viste e sentite di ogni, ma finalmente qualche istante fa Electronic Arts ha messo tutto nero su bianco presentandoci il nuovo Need for Speed Unbound. Ancora una volta siamo pronti a tornare nel mondo delle corse automobilistiche di questo franchise, ma vediamo nel dettaglio come si è presentato ai fan questa nuova iterazione.

Il primo trailer d’annuncio di Need for Speed Unbound si apre con una serie di sequenze che mettono subito in mostra una novità visiva niente male. In questo nuovo gioco i modelli realistici delle auto e della città vengono contrapposti ai modelli decisamente più cartoon in simil cell shading dei personaggi umani. Questa scelta stilistica dà una nuova freschezza al brand, quasi a darci l’idea che con Unbound la serie si vuole distaccare dagli ultimi capitoli non proprio apprezzatissimi.

Torna prepotente anche il mood da corse clandesine e la possibilità di modificare le auto con un sistema di tuning. Infine viene messo l’accento sulla partecipazione del rappert e artista statunitense A$AP Rocky insieme a tutta una serie di informazioni importanti sulla data di lancio. Need for Speed Unbound, infatti, vedrà la luce molto preso ovvero il prossimo 2 dicembre 2022, con il titolo che vedrà la luce sulle piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Ora che Need for Speed Unbound è stato finalmente annuncianto non ci resta che pazientare e attendere a braccia aperta questa nuova iterazione del noto franchise automobilistico. Siamo sicuri che avremo modo di rivedere in modo più approfondito il titolo di Criterion e Electronic Arts, per questo ci aspettiamo ulteriori appuntamenti comunicativi sul gioco in futuro, un po’ come già accaduto in passato con il remake di Dead Space e Wild Hearts.