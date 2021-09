New World: Amazon si elogia da sola sul potenziale del gioco

Dopo un periodo non proprio roseo, costellato da rinvii e diversi problemi, New World si prepara finalmente a debuttare su Steam. L’MMO di casa Amazon ha avuto una partenza decisamente a rilento, complice anche l’insidia delle schede video Zotac RTX 3090 distrutte dopo aver avviato il titolo ma ora tutto sembra essere pronto per un lancio al pari di altri Tripla A.

L’avventura di Amazon nel mondo dei videogiochi non è però sicuramente costellata di successi. Ed è forse per questo motivo che all’interno dell’ex azienda di Jeff Bezos si è deciso di spingere ancora di più New World, come testimoniano alcune frasi emerse dagli executive che hanno sotto mano il progetto. Come ad esempio quelle di Christoph Hartmann, vice preisdente di Amazon Games, che durante un’intervista con GamesIndustry ha elogiato non solo il titolo, ma anche deciso di mettere in mostra tutta la forza del colosso del settore terziario, con dichiarazioni che non lasciano spazio a interpretazioni.

Stando alle parole dichiarate da Hartmann, infatti, New World non è solamente un bel gioco, ma dimostrerà a tutti cosa Amazon è capace di fare all’interno di questa industria. “Quando distribuiremo una grande hit (e penso che New World lo sarà) riceveremo ancora più supporto, perché abbiamo dimostrato chi siamo. E penso che tutto ciò mostrerà di cosa è capace Amazon Games”, le parole di Hartmann dichiarate durante l’intervista.

Nonostante questo ottimismo, Hartmann si è però reso conto anche dei problemi avuti da New World. “Abbiamo rinviato il gioco per essere sicuri di poterlo lanciare in un ottimo stato. Abbiamo il vantaggio di non essere ostaggi dei trimestri fiscali, come gli studi di sviluppo tradizionali. Quindi abbiamo fatto la cosa giusta per il giocatore, ovvero quello di non correre e lanciare il titolo in qualsiasi stato esso sia”.

New World debutterà in esclusiva su PC a partire dal 28 settembre 2021. Il gioco sarà già scaricabile a partire da domani, mentre i server apriranno intorno alle ore 8:00 del day one. Le copie sono in vendita, neanche a dirlo, proprio su Amazon.