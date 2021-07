New World: beta PC distrugge le schede grafiche RTX

Dal 20 luglio 2021 è disponibile la beta di New World, il nuovo gioco MMORPG di Amazon. Malgrado le buone impressioni che sta avendo il gioco secondo quanto si legge su internet, sembra che alcune GPU Nvidia GeForce RTX 3090 soffrano parecchio il carico del gioco surriscaldandosi eccessivamente.

New World è un gioco di ruolo multiplayer e free-to-play che verrà rilasciato ufficialmente il 31 agosto 2021 dopo essere stato rimandato lo scorso maggio, ma che per il momento è disponibile in versione closed beta su PC. I fortunati giocatori che sono già riusciti a metterci le mani, si trovano in un’ambientazione fantasy pesantemente ispirata dal 1600 e dalla esplorazione e conquista delle Americhe: bisogna colonizzare una terra fittizia al di là dell’Oceano Atlantico.

Le premesse e le buone impressioni che il MMORPG a tema conquistadores sta avendo su internet hanno subito però un brusco segnale d’allarme quando alcuni utenti su reddit hanno riportato malfunzionamenti e la completa rottura delle proprie schede grafiche: il comune denominatore di tali disgrazie tecnologiche è la RTX 3090 di Nvidia. Sebbene tutte le GPU sembrino subire un po’ troppo il surriscaldamento con New World, le EVGA RTX 3090 dovrebbero essere le più colpite.

ATTENTION:

Playing the New World beta on my EVGA 3090 has fried my graphics card completely. There are many accounts of this same thing happening with the same card with the same game.@TEAMEVGA @playnewworld @EVGA_JacobF

I just want to make sure this doesn't happen to others

— Gladd (@Gladd) July 21, 2021