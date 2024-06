New world si prepara ad arrivare su console, stasera l'annuncio?

Le recenti speculazioni su un possibile approdo del videogioco New World sulle console si stanno intensificando. Alcuni utenti hanno notato un banner pubblicitario sul PlayStation Store, alimentando l'ipotesi che l'MMO di Amazon possa essere lanciato su PS5 e Xbox Series X|S. Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali, si attende un annuncio importante durante il Summer Game Fest di questa sera, il 7 giugno.

Questa possibilità è rafforzata dal tweet dell'account ufficiale di New World, suggerendo di seguire l'evento per scoprire novità "emozionanti". Affiancato a questo indizio, un rinomato leaker, Tom Henderson, ha confermato che New World farà il suo debutto su console nel 2024, sgombrando il campo da eventuali sorprese immediate.

Il gioco, finora disponibile solo su PC, è stato lanciato quasi tre anni fa e ha ottenuto un significativo successo iniziale. Nonostante una successiva diminuzione di giocatori, rimane il progetto più riuscito di Amazon in ambito videoludico. La lunga attesa prima del lancio su console potrebbe suggerire una strategia di rilancio più ampia per il titolo.

L'area di gioco di New World è l'isola di Aeternum, un territorio ricco di risorse e pericoli, dove i giocatori devono esplorare e tentare di colonizzare, confrontandosi con forze sovrannaturali.

Sarà interessante vedere come Amazon sfrutterà questa opportunità di espandere ulteriormente il suo pubblico e come risponderanno i giocatori alla versione console di uno degli MMO più parlati degli ultimi anni.