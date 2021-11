New World: arriva Nel Vuoto, il nuovo aggiornamento ricco di novità!

È passato poco più di un mese dal lancio di New World e, sebbene il numero di giocatori si è abbassato rispetto alle prime settimane, l’MMORPG di Amazon continua a macinare dei numeri positivi. Con un nuovo post pubblicato sui canali social del titolo, il team di sviluppo ha svelato molte delle novità in arrivo nel gioco con l’aggiornamento chiamato Nel Vuoto, grazie al quale i giocatori del titolo fantasy potranno ottenere nuove armi e non solo.

Tra le novità in arrivo in New World ci sarà una nuova arma: il Guanto del Vuoto. Grazie ad essa i giocatori possono manipolare i poteri del Vuoto per supportare gli alleati e indebolire i nemici.. Questa è la prima arma che scala su entrambi gli attributi Intelligenza e Concentrazione ed è perfetta da abbinare al Bastone della Vita e ad altre armi magiche. Gli avventurieri potranno avanzare in due alberi delle maestrie delle armi e manipolare la magia del Vuoto in modi diversi.

Oltre a questo ci saranno dei nuovi nemici, ovvero New : un esercito di cavalieri attualmente impegnati a invadere l’area sud orientale di Aeternum. Sono guidati dal Lord Comandante Attalus, originario della Gallia e noto per la sua ferocia e il suo senso dell’umorismo contorto. Il Comandante Attalus e i Variaghi sono vassalli del potente condottiero Varik “Il Martello” Iznov. Sono stati inviati nell’area sud orientale di Aeternum alla ricerca di manufatti magici e arcane leggende appartenenti allo Stregone Cremisi.

Oltre a queste grosse novità, il mondo di New World vedrà una serie di altre aggiunte e sistemazioni. Per poter dare un’occhiata a tutte le novità in arrivo, potete leggere il nuovo post ufficiale pubblicato dal team di sviluppo a questo indirizzo.