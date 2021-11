New World: Amazon a pugno duro, bannati più di 1200 cheater

Rilasciato ufficialmente lo scorso 28 settembre, New World è stato il nuovo fenomeno online in modalità multiplayer di massa di Amazon Games. Ambientato nel corso del XVII secolo, l’obiettivo del gioco è quello di colonizzare una terra immaginaria che strizzava l’occhio a quella delle Americhe. Inutile nasconderlo, l’opera esplose letteralmente portando migliaia e migliaia di utenti in massa a giocarci assieme ad amici e sconosciuti.

Non è la prima volta che vediamo scoppiare un fenomeno come quello di New World, ma nel giro di poco più di un mese pare che l’interesse verso l’opera stia piano piano scemando con Amazon che si è vista correre ai ripari con aggiunte come la capacità di unire i server permettendo agli utenti di trovare sempre qualcuno con cui interagire.

Sebbene Amazon stia cercando di migliorare l’esperienza, pare che New World abbia un altro grosso e fastidioso problema, la presenza di cheater. Il sistema economico visto nel gioco ha permesso ad alcuni furbetti di duplicare gli oggetti arricchendosi a vista d’occhio. Con un post sui forum ufficiali del gioco gli sviluppatori hanno recentemente affermato di aver bannato oltre 1.200 cheater e di aver quasi totalmente eliminato la capacita di raddoppiare le risorse.

A quanto pare, la prima ondata di ban è cominciata ad inizio novembre che ha eliminato più dell’80% di oggetti duplicati. “Gli oggetti duplicati rimasti hanno continuato a danneggiare l’esperienza dei giocatori. Non ha colpito tutti gli utenti e i mondi allo stesso modo, ma maggiormente i giocatori che stanno raggiungendo obiettivi ed equipaggiamento end-game”, avrebbe dichiarato il team di sviluppo. Sembra inoltre che con il passare dei giorni gli sviluppatori siano riusciti alla fine ad eliminare quasi il 98% del denaro e oggetti duplicati. Fateci sapere la vostra opinione in merito con un commento qui sotto nella sezione dedicata.