New World ci ricasca: schede video ancora KO

New World è un successo e questo è ovviamente sotto gli occhi di tutti. I numeri registrati dal primo, vero gioco di Amazon Games fanno urlare quasi al miracolo, considerato ovviamente la quantità di MMORPG disponibili sul mercato da oramai diverso tempo. Purtroppo però, esattamente come la prima beta, anche questa volta si moltiplicano i report di schede video decedute durante le sessioni di gioco.

Andiamo con ordine: durante il periodo di beta di New World diversi giocatori avevano segnalato la morte della loro scheda video. Il problema, stando ad Amazon Games, era però relativo ad un singolo modello di GPU, ovvero una 3090 prodotta da EVGA, con il brand che confermò alcuni problemi relativi alla saldatura. A pochi giorni dal day one del gioco, purtroppo, il problema si è ripresentato in grande e questa volta ad esserne afflitte non sarebbero solo le schede video EVGA, anzi.

Gli ultimi report dei giocatori, infatti, indicano che giocando a New World anche una serie di GPU targate Gigabyte hanno cominciato a morire dopo alcune ore di gioco, oltre che quelle integrate nei laptop Alienware M17 R4. Nello specifico stiamo parlando dei modelli RTX 3080 Ti e RTX 3070. Il tutto avviene anche cercando di limitare i frame rate del gioco. Il problema, infatti, sembra sorgere nel momento in cui il nuovo gioco di Amazon Games non riesca a limitare i render a schermo, provocando così un picco di lavoro incessante per la GPU, che si surriscalda e va in KO.

Ovviamente, almeno allo stato attuale, i report non sono facili da tracciare. New World ha raggiunto quasi un milione di giocatori ed è davvero difficile capire se tutti coloro afflitti da questo problema abbiano riportato il tutto a portali specifici o forum, limitandosi invece a chiamare l’assistenza per una sostituzione rapida. La nostra speranza è che Amazon stia lavorando al tutto, cercando di capire il perché certi tipi di GPU muoiano durante una sessione anche di pochissime ore. Vi aggiorneremo se ci saranno ulteriori informazioni in merito, dunque continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità in dirittura d’arrivo.