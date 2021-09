New World è peggio di un supermercato affollato, code infinite per giocare

New World è il nuovo videogioco targato Amazon che negli ultimi mesi ha fatto parlare molto di sé per le belle novità e per vicende collaterali come la rottura di alcune GPU, come vi abbiamo riportato in questo articolo. Dopo essere uscito ufficialmente lo scorso 28 settembre 2021, il titolo di Amazon sta convincendo molto sul fronte del gameplay, ma un problema collaterale sta esasperando i giocatori: le file per i server pieni.

New World è un MMORPG open-world ambientato sull’isola sovrannaturale di Aeternum, dichiaratamente ispirata alla scoperta delle Americhe tra conquistadores e riferimenti alla mitologia delle civiltà pre-colombiane. Il videogioco sta avendo un ottimo seguito di giocatori e spettatori sulle piattaforme di streaming, ma ora che il videogioco è uscito sembra che le attese siano infinite a causa dei server costantemente pieni. Alcune di queste code sono veramente snervanti, con posizioni di attesa che raggiungono numeri altissimi.

La situazione, purtroppo, si sta ripercuotendo in maniera negativa sul gioco con review bombing e lamentele lungo tutto internet, a dispetto di quanto di positivo possa rappresentare invece il videogioco con la sua ambientazione e il suo potenziale. Gli sviluppatori ad ogni modo stanno già lavorando per cercare di arginare queste attese interminabili, ma ci vorrà comunque tempo per permettere ai cambiamenti di essere operativi.

Lo studio di sviluppo, infatti, sta lavorando per allestire più server e per espandere la capacità massima dei server già esistenti, ma non solo: pare confermato che verrà aggiunta un’opzione per saltare su un nuovo server gratuitamente, anche se questa feature verrà resa disponibile solo nelle prossime due settimane. Il gioco infatti non permette ancora di cambiare server, quindi se state per giocare a New World in questi giorni assicuratevi di decidere bene su quale server cominciare la vostra avventura. Vi ricordiamo che il nuovo titolo di Amazon è disponibile solo su PC.