New World comincia a perdere colpi: giocatoti abbandonano l’MMO in massa

Da quando è uscito New World abbiamo più volte sottolineato come l’MMORPG targato Amazon Game Studios fosse riuscito a colpire nel segno in pochissimo tempo. Certo, il titolo ha presentato una serie di problemi non da poco per la community, ma sembrava che il gioco stesse riuscendo a tenersi stretta quella grossa fetta di giocatori che quotidianamente popolavano i server di gioco.

Ora New World sembra che stia affrontando un primo momento di stanca, dopo che più di 500 mila giocatori stanno abbandonando in massa il tanto chiacchierato MMO del momento. Il tutto sta accadendo in meno di un mese, con la community che, ad oggi, si sta sfoltendo molto velocemente.

Stando al parere di moltissimi giocatori, New World al momento è fin troppo pieno di problematiche di vario genere, per questo l’idea comune sembra quella di andare ad abbandonare il titolo momentaneamente, sperando che il team di sviluppo vada a riequilibrare tutta l’esperienza di gioco.

Siamo sicuri che Amazon andrò a limare i problemi di New World, ma per il momento il numero di giocatori è sceso del 57% rispetto ai primi giorni di vita dell’MMORPG.