New World ha un un bug assurdo che fa decisamente ridere

Settimane fa, poco dopo il lancio di New World, ci siamo chiesti se il nuovo MMORPG di Amazon avrebbe saputo reggere gli incredibili numeri che stava facendo in quei primi giorni di vita. La risposta è affermativa, ma il titolo Amazon oggi ha da affrontare un sfida decisamente meno entusiasmante: i tanti bug.

Non è la prima volta che alcuni utenti segnalano la presenza di strane anomalie all’interno di New World, e il team di sviluppo si è dimostrato sempre tempestivo nel risolvere questi problemi. Il bug scovato da poco, però, è davvero strano e ha generato un misto di confusione e curiosità nei giocatori che lo hanno incontrato.

In breve, passando il mouse su un’icona nella mappa del mondo, l’icona non fa altro che ingrandirsi sempre di più, arrivando anche a ricoprire gran parte della mappa con le proprie fattezze.

Al momento gli Amazon Game Studios non hanno ancora dichiarato nulla su questo bug, ma siamo sicuri che il tutto verrà riportato alla normalità con una correzione in una prossima patch per il gioco.