New World: il team di sviluppo rilascia nuovi dettagli sulle fazioni e sulla lore dell’MMO

New World, il nuovo MMO sviluppato da Amazon Game Studios, è stato presentato durante la cerimonia di premiazione degli scorsi The Game Awards 2019. Recentemente il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo video diario dedicato a diversi aspetti del loro nuovo MMO dove i giocatori vestiranno i panni di un esploratore del 17 ° secolo naufragato alla scoperta dei segreti nascosti di un’isola piena di mostri e creature.

Il video diario si intitola “Fight The World” e introduce agli utenti quelle che saranno le tre principali fazioni nemiche, insieme ad alcuni retroscena su ognuna. La prima di queste fazioni è quella dei Lost; costituita dai corpi erranti di marinai e pirati deceduti nei pressi dell’isola. Gli Angry Earth sono i protettori dell’isola, che cercano di combattere contro tutti gli eventuali intrusi. Infine vengono menzionati gli Antichi; una civiltà tecnologicamente avanzata che ha incontrato la propria fine in un modo del tutto misterioso.

Il video accenna anche a quella che sarà la lore del mondo di New World, nel quale i giocatori si scontreranno anche con un potere chiamato “Corrupted” che può bloccare diverse strade ed evocare dei portali dai quali possono uscire diversi nemici per attaccare i malcapitati.

New World promette di essere un MMO pieno di contenuti che porterà i giocatori ad esplorare in lungo e in largo l’isola maledetta per scovarne tutti i misteri nascosti. Al momento il titolo si trova in una fase di Alpha, e la sua uscita è attesa per il prossimo 26 maggio su PC (via Amazon). Cosa ne pensate delle novità riguardanti New World?