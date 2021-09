New World è un successo: guardate che numeri al day one!

Amazon effettivamente era molto fiduciosa nei confronti di New World. E questa sicurezza, testimoniata durante un’intervista di cui vi abbiamo raccontato i dettagli durante lo scorso weekend sta effettivamente dando ragione a chi ha lavorato al gioco. A pochissime ore dal suo debutto, infatti, il suo primo MMO è diventato un vero e proprio successo commerciale, anche al netto di alcuni problemi che lo stanno accompagnando.

Come riportato online, infatti, New World ha già raggiunto un numero incredibile di giocatori. Non ci è dato sapere, ovviamente, quante copie siano state vendute però un buon indicatore del successo del titolo si può ottenere dal numero di giocatori in contemporanea presenti su Steam. Stando a SteamDB, il nuovo MMO di casa Amazon è riuscito a raggiungere un piccolo di 372.498 giocatori nella giornata odierna. Il titolo è disponibile solamente da oggi, intorno alle 8:00 del mattino. Sono bastate dunque una manciata di ore per far scalare al titolo le posizioni dei giochi più giocati sul client di casa Valve.

I numeri registrati da New World, in effetti, fanno urlare al successo. Considerando che il titolo è stato rinviato diverse volte e che la beta aveva creato diversi problemi a diversi utenti con un determinato modello di schede video. Amazon è però riuscita a guadagnarsi nuovamente la fiducia dei giocatori e nel giro di pochi mesi, con un’adeguata macchina del marketing e con uno sviluppo trasparente, New World è diventato letterlamente un successo commerciale, in grado di attirare tantissimi giocatori fin dal day one.

New World si prospetta essere seriamente il gioco più grande di sempre da parte di Amazon. Ora però tocca allo studio di sviluppo riuscire a mantenere alta l’attenzione sul gioco. Un MMO infatti si basa sul supporto: vedremo se il piano di espansione del colosso statunitense riuscirà nell’obiettivo di non perdere giocatori nel corso del tempo.