New World: i cambiamenti all’endgame stano infastidendo i giocatori

Qualche giorno fa gli Amazon Game Studios hanno svelato molte delle novità introdotte in New World. Con l’aggiornamento Nel Vuoto, gli appassionati dell’MMORPG hanno potuto mettere le mani su una serie di nuovi contenuti. Il team di sviluppo ha voluto mettere mano anche sull’endgame del gioco, e questi ultimi cambiamenti non stanno per nulla piacendo ai giocatori che scorrazzano nel mondo fantasy.

Durante questi ultimi giorni, i giocatori di New World arrivati nella parte di gioco definita endgame, hanno iniziato a notare che alcuni dei nemici di alto livello avevano ricevuto un grosso buff. L’effetto di questo buff è apparso fin troppo netto a moltissimi giocatori, tanto che diversi nemici sono diventati quasi impossibili da abbattere mentre si gioca da soli, allungando ulteriormente un grind di fine gioco già parecchio esoso in termini di tempo e sforzi.

A testimonianza del poco apprezzamento di questo cambiamento all’endgame di New World, ci sono diverse critiche emerse in rete e mosse dai vari giocatori. Alcuni appassionati capiscono come Amazon voglia spingere i giocatori a fare squadra in questi contenuti endgame, ma c’è anche una grossa fetta di appassionati che preferisce godersi il mondo di gioco in singolo.

In risposta alle critiche è intervenuto il designer di New World Mike Willette affermando l’obiettivo del team è quello di proporre una varietà di aree diverse in cui i giocatori possono andare per creare materiali e equipaggiamento. Tuttavia, Amazon Game Studios vuole anche che i giocatori possano ricevere un senso di sfida in questi contenuti dell’endgame.