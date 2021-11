New World: i server si stanno svuotando! Amazon corre ai ripari

Non è la prima volta che vediamo scoppiare un fenomeno come quello di New World e nel giro di qualche settimana la popolarità del gioco vada a scemare molto velocemente. Nel caso dell’MMORPG di Amazon la partenza è stata letteralmente col botto, facendo segnare numeri davvero impressionanti. Tra bug e situazioni non proprio felici, però, il titolo ha perso abbastanza in fretta una grossa fetta di community.

Anche la stessa Amazon ha concordato con molti appassionati, dichiarando come al momento attuale New World presenti ancora alcuni problemi. Questa situazione, però, sta allontanando sempre più appassionati dall’MMO, tanto che i server del gioco si stanno svuotando in questo periodo. Sembrava ieri che il titolo degli Amazon Game Studios segnava numeri da record, mentre ad oggi il picco di giocatori è sceso vertiginosamente.

La compagnia non si sta preoccupando più di tanto per questo momento di stanca, dato che a quanto pare ha già un piano per rimettere in sesto le cose. Di recente, infatti, il team di sviluppo ha annunciato che nel prossimo futuro verranno uniti i server di New World. Questo accorgimento permetterà ai giocatori di trovare sempre qualcuno che popoli i server di gioco e con cui portare avanti tutta una serie di attività in game.

Da quando New World è uscito ufficialmente, Amazon si è sempre messa in prima fila per migliorare l’esperienza di gioco e risolvere le varie problematiche, dando molto ascolto al feedback dei giocatori. Non sappiamo quando, di preciso, verranno uniti i server ma aspettiamoci che l’impegno del team di sviluppo verso il proprio MMO sfoci ben presto in qualche nuovo aggiornamento correttivo.