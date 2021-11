New World è pieno di problemi, Amazon lo ammette

New World continua ad essere al centro delle critiche per gli innumerevoli problemi che continuano ad affliggerlo. Nonostante l’ottimo successo riscosso anche prima dal lancio, è innegabile che l’MMORPG sia ancora pieno di bug, trucchi come quelli che permettono di raggiungere il livello massimo senza uccidere nessuno e tanti altri problemi. Dopo molte settimane dal rilascio i giocatori si stanno chiedendo se e quando Amazon Game Studios deciderà di sistemare il suo New World, a riprova di come tanti utenti stiano davvero apprezzando il titolo.

Di fronte così tanti bug e squilibri che avevano causato abbandoni in massa dai giocatori, anche gli sviluppatori di New World hanno dovuto ammettere che ci sono ancora tantissimi problemi da risolvere. Lo riferiscono all’interno del forum del gioco, dove vengono illustrati tutti i bug che si sono verificati finora, spiegando sia quali sono quelli risolti che quali sono quelli ancora da eliminare. Viene anche affrontato l’argomento del server transfer, una funzione che avrebbe permesso ai giocatori di cambiare il server in cui si sta giocando.

Gli sviluppatori fanno sapere che è ora possibile effettuare il character transfer e che finalmente potremo muovere il nostro personaggio in altri server. Inoltre, rassicurano che stanno monitorando la situazione per comprendere meglio come agire in questo senso: “continueremo a monitorare i vostri feedback dopo che questa ondata di character transfer sarà completata e se necessario offriremo la possibilità di ulteriori trasferimenti”.

Amazon è anche al lavoro per risolvere il bug che permette di avere soldi infiniti: prima aveva applicato un blocco momentaneo del trasferimento dei beni e successivamente, dopo aver causato chiaramente un problema economico in New World, gli sviluppatori hanno iniziato a lavorare su una soluzione differente. Insomma, senza dubbio l’MMORPG è in buone mani e Amazon è molto attenta in merito al bilanciamento del gioco, ma staremo a vedere verso quale direzione andrà nei prossimi mesi. Inoltre, sapete che c’è una nave fantasma in New World?