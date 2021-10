New World: livello massimo raggiunto senza uccidere nessuno (è tutto vero, faticavamo a crederci)

New World continua a far parlare di se. Il successo di Amazon continua a macinare numeri importanti e l’interesse generale sembra crescere ogni giorno di più e ormai il titolo è sbarcato sul mercato da praticamente un mese. Nel corse delle ultime settimane abbiamo affrontato diversi temi sul gioco, in particolar modo sui problemi dei server e alcune scelte quality of life da rivedere completamente (i viaggi rapidi in primis). Oggi vi parliamo, invece, di una cosa un po’ più originale e divertente.

Sono parecchi i giocatori che hanno già raggiunto il livello massimo, vale a dire il 60. Tutti quelli che ci sono riusciti hanno passato decine e decine di ore sopra l’MMO di Amazon, sfidando creature leggendarie e faticando davvero parecchio. Tra questi c’è un giocatore che ha deciso di fare di testa sua, riuscendo a raggiungere l’agognato livello massimo senza usare armi e soprattutto senza eliminare nemici (ancora meglio di quanto visto in South Park nella puntata di World of Warcraft).

L’utente, con il suo personaggio “No Kill” nel mondo Themiscyr, ha mostrato a tutti, nel subreddit del gioco, le sue abilità che lo hanno portato a raggiungere l’obbiettivo, dimostrando quanto il tuo sia umanamente fattibile. Ma come ci è riuscito?

In breve ha migliorato tutte le abilità in grado di fornire esperienza, come raccolta e minare (no, non le criptovalute). Ogni risorsa raccolta garantisce esperienza e di conseguenza, con un po’ di pazienza (tanta pazienza, ma veramente tanta pazienza), è possibile raggiungere il livello 60 senza troppe difficoltà, più o meno nel giro di un mese.

Inutile dire che il giocatore non ha completato nulla della storia principale e nemmeno le spedizioni (in grado di fornire parecchia esperienza). Insomma, un vero e proprio eroe moderno (si scherza). Se pensate che il giocatore abbia finito, vi sbagliate di grosso. Infatti è già partita la prossima sfida: portare tutte le armi a livello massimo, senza uccidere nessuno. Vi terremo aggiornarti sull’andamento di questa improbabile sfida.