New World si è bruciato troppo in fretta, lo ammette anche Amazon

Sebbene non siano ancora passati troppi mesi dal lancio di New World, sembrano essere già andati quei bei giorni in cui il nuovo MMORPG sembrava essere la prossima next big thing del settore videoludico. Dopo un lancio a dir poco stratosferico, il gioco targato Amazon Games Studios è andato incontro a tutta una serie di bug e problematiche che hanno allontanato in fretta una cospicua fetta di appassionati.

In una recente intervista rilasciata alla redazione di PCGamesN, il game director di New World Scot Lane ha affermato che il gioco attualmente è la priorità assoluta dello studio e che quando qualcosa va storto il team cerca sempre di ascoltare il feedback dei giocatori per intervenire e raddrizzare il tiro. Questi fix, fortunatamente, non ostacolalo troppo lo sviluppo di nuovi contenuti, ma lo studio ha comunque ammesso di essersi mosso troppo velocemente su molti aspetti.

La priorità in questa fase di New World è rendere il gioco la migliore esperienza possibile piuttosto che rilasciare nuovi contenuti, quindi Amazon ha aumentato i test e ha lanciato un server di test pubblico. “Abbiamo commesso alcuni errori muovendoci troppo velocemente e stiamo ancora trovando l’equilibrio nello sviluppo dei prossimi contenuti. Il nostro obiettivo è offrire a ogni giocatore una grande esperienza e, come una squadra, miglioriamo ogni giorno con le patch e i test”.

Oltre a questo, Lane ha dichiarato che gli sviluppatori stanno anche lavorando per migliorare le attività riguardanti l’endgame di New World e sono in lavorazione anche nuovi contenuti per chi ama giocare in single player.