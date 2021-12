New World è invaso dai bot! Ecco le parole di Amazon Game Studio

New World, il noto MMORPG di Amazon Game Studio non se la sta passando troppo bene dopo che ha esordito in pompa magna tra gli appassionati del genere. Il fenomeno è scoppiato subito, creandosi in pochissimo tempo una community molto affezionata al titolo. Anche se ad oggi rimane ancora una zoccolo duro di giocatori, in molti hanno già abbandonato l’MMO a causa di tutta una serie di problemi, ai quali si vanno ad aggiungere anche una marea di bot.

Come già accennato e riportato più volte, nell’arco dell’ultimo mese circa, New World è stato afflitto da una serie di problematiche che vanno dai classici bug ai trasferimenti sui server di gioco. Tutta questa situazione ha costretto il team di sviluppo di Amazon a rimuovere completamente il sistema economico presente nell’MMORPG, con il risultato di un arresto improvviso nei progressi di gioco.

A peggiorare le cose ci hanno pensato anche i bot, i quali si accampano in alcuni dei punti di raccolta di risorse più popolari del gioco per farmare materiali, lasciando nemmeno le briciole ai giocatori. Considerando che le risorse non sono disponibili a tutti indipendentemente e che vanno ottenute singolarmente, questi bot stanno letteralmente togliendo ai giocatori la possibilità di progredire nel farming delle risorse.

In una dichiarazione emersa grazie a Kotaku, gli Amazon Game Studios hanno voluto affermare di essere al corrente del problema dei bot in New World, rassicurando i giocatori che il team di sviluppo si sta muovendo per bannare al più presto bannandoli dall’MMORPG.