Nier, un nuovo gioco in arrivo? Parla il producer della serie

Durante un'intervista con Famitsu, il produttore esecutivo di Nier, Yosuke Saito, ha alimentato l'interesse dei fan affermando di essere al lavoro su un nuovo titolo insieme al director e al compositore di Nier, senza, però, confermare se il progetto in questione sarà effettivamente un nuovo capitolo della serie o meno.

"Da tempo desideravo lavorare nuovamente con Yoko Taro e Keiichi Okabe" ha dichiarato Saito, aggiungendo con un sorriso: "Potrebbe essere Nier, potrebbe non essere Nier. È tutto ciò che posso dire per ora".

Il successo di Nier: Automata, pubblicato nel Febbraio del 2017, continua a risuonare tra gli appassionati, i quali hanno visto rivivere le emozioni del gioco originale con il remake di Nier Replicant nel 2021. Nonostante l'indizio di un possibile sequel rilasciato da Taro a un concerto nel Marzo 2024, la conferma di un ipotetico Nier 3 rimane al momento solo un insieme di voci e speranze.

Saito ha rivelato che sono in cantiere "diverse iniziative" e che il nuovo progetto potrebbe essere qualcosa di completamente originale. "Sto collaborando con l'idea di creare qualcosa che ancora non esiste", ha spiegato il produttore, concludendo che "gran parte del lavoro è stata affidata al team, ma i risultati sono già molto interessanti. Non vedo l'ora di poter fare l'annuncio ufficiale".

Insomma, non ci resta che sperare che, qualsiasi cosa sia questo progetto, ne sapremo di più in tempi brevi.