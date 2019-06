Ninja ha scoperto un segreto sulla Tempesta e su Picco Polare di Fortnite?

Ninja, famosissimo streamer di Fortnite, è convinto di aver scoperto un segreto della Tempesta e di Picco Polare: ecco i dettagli su quanto dichiarato.

Quest’oggi è finalmente andato online l’aggiornamento 9.20 di Fortnite, il battle royale di Epic Games. Le novità sono state varie e sono stati introdotti vari update per Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa. L’isola di Fortnite, però, è già pronta a sorprenderci con altre novità: i dataminer, infatti, sono convinti che presto il Castello di Picco Polare sarà distrutto da “Cattus”, un mostro gigantesco del quale abbiamo visto un occhio, dietro il ghiaccio. Ora, Ninja rivela di aver capito un segreto non annunciato da Epic Games che pare legato alle novità in arrivo.

Ninja si è infatti reso conto che ultimamente la Tempesta posiziona spesso la zona sicura a Picco Polare. Lo streamer lo ha notato dopo aver giocato molte partite insieme al compagno di squadra Reverse2k nel corso degli ultimi giorni. Ninja afferma che circa l’80% delle volte la Zona sicura della Tempesta si è posizionata proprio a Picco Polare.

La motivazione di questo avvenimento, che difficilmente può essere un puro caso se i “dati” di Ninja sono veritieri, è molto semplice: Epic Games sta per far accadere qualcosa a Picco Polare, tramite un evento live e vuole che i giocatori siano sempre più spesso radunati in tale luogo. Uno dei primi pensieri di tutti, quindi, va ai sopracitati leak e rumor sulla creatura nascosta nel ghiaccio.

Epic Games ha veramente cambiato il funzionamento della tempesta, quindi? Non possiamo dirlo con certezza: per ora si tratta di una speculazione di Ninja, il quale, però, è sicuramente una fonte autorevole per quanto riguarda il battle royale. Per ora non ci resta altro da fare se non attendere novità ufficiali. Diteci, credete che Ninja abbia ragione? Oppure non sa quello che dice?