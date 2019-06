Fortnite: il castello di Picco Polare sta per essere distrutto da un nuovo evento?

Fortnite si prepara a un nuovo evento durante il quale sarà distrutto il Castello di Picco Polare? Secondo i dataminer sì, sarà proprio così.

Quest’oggi è andato online il nuovo aggiornamento di Fortnite 9.20. Come vi abbiamo riportato a questo indirizzo, le novità non sono state poche e, tra tutte, probabilmente spicca l’Inversione di tempesta, uno strumento per attaccare usando la Tempesta, ma anche per difendersi da essa. Non dobbiamo dimenticarci, però, che l’isola del battle royale di Epic Games ha molto altro in serbo per noi. Picco Polare, ad esempio, è attualmente il principale “indiziato” per un nuovo evento.

Come sappiamo, c’è un occhio gigante che ci fissa attraverso il ghiaccio: date le dimensioni, la creatura che si troverà sotto la superficie deve essere a dir poco colossale. Ora, non ci rimane altro da fare se non attendere che si risvegli e dia inizio a un nuovo evento. Non sappiamo quando accadrà, ma potrebbe non mancare molto.

Alcuni dataminer, infatti, hanno svelato che la creatura potrebbe uscire allo scoperto e distruggere il Castello di Picco Polare. Inoltre, il nome del mostro sarebbe “Cattus” e dopo la sua comparsa sarà introdotto un nuovo luogo chiamato “Cattus Spot”. Infine, la mappa sarà probabilmente invasa dalle impronte di questa creatura.

Non è però tutto. Oltre all’evento legato a Picco Polare, l’isola di Fortnite potrebbe presto essere invasa nuovamente dagli zombie: a confermarlo sarebbe alcune linee di codice che fanno riferimento ai non-morti e una schermata di caricamento trapelata per errore nella quale si vedono le creature marcescenti.

Ovviamente questi sono leak e rumor, non conferme ufficiali, ma ormai siamo abituati a scoprire le novità in anticipo grazie al lavoro dei dataminer. Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che Epic Games voglia togliere di mezzo il Castello di Picco Polare?