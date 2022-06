L’emulazione del Nintendo 64 sta per raggiungere nuovi, incredibili traguardi sotto l’aspetto tecnologico. Tutto grazie a un programmatore argentino, conosciuto su Twitter come Dario, che ha deciso di sviluppare un plugin dedicato a implementare una serie di feature tecniche per i vari giochi della vecchia console del colosso nipponico.

Chiamato RT64, il plugin servirà ai vari emulatori del Nintendo 64 e aggiungerà il ray tracing, il widescreen, il DLSS e renderà alcuni titoli in grado di girare a 60 frame al secondo. Al momento il plugin è ancora in fase di sviluppo, ma Dario ha già mostrato i vari progressi ottenuti. Come? Condividendo un footage di una sessione di gioco di The Legend of Zelda: The Ocarina of Time, Paper Mario e molti altri. Nel filmato il gioco è decisamente più bello rispetto alla versione classica e siamo sicuri che man mano che procederà con i lavori il tutto sarà compatibile con ancora più giochi.

Il plugin verrà distribuito con una lista di giochi compatibili. Si tratta dell’unica soluzione possibile per poter permettere a un vasto catalogo di giochi di poter girare con questa serie di feature tecniche. In caso contrario, infatti, bisognerebbe riscrivere da zero tutto quanto il comparto di luci di ogni singolo titoli della console. Un’impresa titanica, che sicuramente nessuno sviluppatore vorrebbe fare davvero.

I'd like to reveal that RT64, the path tracer behind sm64rt, is evolving into an N64 emulator plugin. Here's a small reel of footage I've captured from games that are already showing results. Ray traced lighting, object motion blur, widescreen, DLSS and 60+ FPS. pic.twitter.com/qLJHzGfKUc — Darío (@dariosamo) June 3, 2022

Al momento la data di lancio di questo plugin è ancora sconosciuta, così come la lista di emulatori che verranno supportati. Al momento il funzionamento è legato esclusivamente al mupen64plus, ma in futuro la compatibilità verrà estesa. Chiaramente per un lavoro del genere occorrerà diverso tempo, dunque il nostro consiglio è quello di seguire il programmatore su Twitter per non perdervi nessun update in merito alla pubblicazione del plugin.