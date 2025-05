Un gioco perduto di Rare, risorge su PC dopo 25 anni

Le community dedicate alla preservazione dei videogiochi sono, forse, tra le più attive e sorprendenti di questo settore. Uno degli ultimi episodi che le vede coinvolte, è un ambizioso progetto che sta riportando alla luce Dinosaur Planet, un titolo per Nintendo 64, sviluppato da RARE, mai pubblicato ufficialmente, e che oggi è al centro di un ambizioso progetto per preservarlo su PC e non farlo sparire per sempre.

Il merito è di N64 Recompiled, uno strumento straordinario che consente la ricompilazione statica dei giochi della storica console Nintendo. Attraverso questo processo, il codice originale viene tradotto nel linguaggio C, rendendo possibile la creazione di versioni native per PC, più fluide e con risoluzioni moderne.

Sono numerosi i giochi per NIntendo 64 ad aver già subito questo processo, inclusi titoli storici quali Super Mario 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ora, anche Dinosaur Planet entra ufficialmente a far parte di questa lista. Il titolo, mai completato, venne parzialmente riutilizzato da RARE per dar vita a Star Fox Adventures su GameCube. Tuttavia, la sua storia ha continuato ad affascinare i fan della celebre console di Nintendo, specialmente in virtù delle enormi qualità delle produzioni targate RARE di quegli anni.

Quindi, quando nel 2020 è emersa una build incompleta ma funzionante del gioco, è diventata subito oggetto di studio da parte delle community di appassionati, che hanno cercato un modo per preservarla e renderla fruibile per tutti. Tra i protagonisti di questa avventura, spicca Francessco121, uno sviluppatore che ha deciso di affrontare la complessa sfida del decompilare il titolo servendosi proprio di N64 Recompiled.

Ovviamente non ci è dato conoscere le motivazioni dietro la mancata pubblicazione su Nintendo 64, ma la build reperita successivamente, era in uno stato di sviluppo quasi definitivo, motivo per il quale l'obbiettivo finale della community è indubbiamente ambizioso: prima completare lo sviluppo di Dinosaur Planet e, solo successivamente, pubblicarne una versione nativa per PC disponibile per tutti. Non si tratterebbe, quindi, solo di una semplice conversione, ma di un’edizione ultimata, e migliorata, rispetto al progetto originale, con prestazioni più stabili e risoluzioni più elevate, adatte agli standard odierni. Insomma un vero e proprio regalo sia per i nostalgici dell'epoca del Nintendo 64 che per ogni amante della storia, e della preservazione, del videogioco.