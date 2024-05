I giochi del Nintendo 64 su PC con ray tracing? Ora si può, con questo strumento

Nonostante siano passati quasi tre decenni dal suo debutto nel 1996, Nintendo 64 e i suoi giochi originali continuano a rimanere nel cuore degli appassionati di videogiochi: il 2024 ha portato una rivoluzione nell'esperienza di gioco per questa iconica console, grazie agli sforzi dell'utente Mr-Wiseguy su GitHub.

Mr-Wiseguy ha introdotto i progetti N64Recomp e Zelda64Recomp, che promettono di portare i giochi del Nintendo 64 su PC con una qualità visiva e tecnica senza precedenti. La prima dimostrazione di questo straordinario lavoro è stata l'arrivo di The Legend of Zelda: Majora's Mask su PC, con miglioramenti grafici sorprendenti.

Questi progetti aprono la strada a una serie di miglioramenti tecnici per i giochi del Nintendo 64, tra cui il ray-tracing reale, la possibilità di avere fps illimitati e il supporto nativo per schermi ultrawide. L'ispirazione per queste innovazioni proviene dalla precedente porta decompilata di Super Mario 64, che nel 2020 ha dimostrato il potenziale delle ricompilazioni su PC per i giochi classici.

Tuttavia, mentre le porte decompilate e ricompilate differiscono nei dettagli tecnici, entrambe offrono un'esperienza di gioco fluida e autentica su PC, sfruttando al massimo le capacità hardware originali e introducendo miglioramenti tipici dell'emulazione su PC.

Il tool N64Recomp rappresenta una svolta nel mondo dell'emulazione, semplificando il processo di ricompilazione dei giochi del Nintendo 64 e garantendo una preservazione più efficiente di questi classici. Il supporto per titoli meno conosciuti, come Banjo-Kazooie e Superman 64, è stato dimostrato con successo su piattaforma PC da parte di alcuni appassionati, che hanno condiviso le loro esperienze sui social media. Grazie all'inventiva degli appassionati, il Nintendo 64 continua a vivere e a prosperare nel 2024, offrendo esperienze di gioco migliorate e garantendo che i suoi classici rimangano accessibili alle future generazioni di giocatori.