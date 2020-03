Nintendo, nuovi giochi e remaster di Super Mario in arrivo nel 2020?

Lo sappiamo un po’ tutti, Super Mario non ha di certo bisogno di presentazioni ma quando raggiunge un traguardo di questo genere c’è bisogno di fargli tanti auguri. Nel 2020 il famoso idraulico italiano simbolo di Nintendo spegnerà la bellezza di 35 candeline e secondo diversi rumor trapelati in queste ore sembrerebbe che quest’anno sia uno di quelli che verrà ricordato per diverso tempo. Secondo il sito VGC, durante l’arco del 2020 per celebrare il suo compleanno, la grande N annuncerà diversi titoli targati Super Mario, questi secondo le indiscrezioni riguardano nuovi capitoli e remaster/remake di titoli passati.

Se state drizzando le antenne fate decisamente bene in quanto Nintendo sarebbe pronta a lanciare un nuovo capitolo di Super Paper Mario (che effettivamente si vociferava da diverso tempo ormai), ma la cosa che stupisce di più sono delle remaster di vecchi titoli che molti di voi ricorderanno con un sorriso stampato sulla faccia. Oltre alla a quella di Super Mario World 3D, sembrerebbero essere al lavoro sulle remastered di 3D Land, Sunshine e di Super Mario Galaxy uscito per il Nintendo Wii.

Super Mario Bros (1985)

Secondo quanto riferito dai leak, Nintendo stava pianificando questi annunci per l’E3 2020, che ricordiamo essere stato definitivamente cancellato a causa dell’epidemia da COVID-19. Questo ha portato alla rivalutazione dei piani da parte dell’azienda giapponese, probabilmente verrà anche annunciata una partnership con Universal che include un parco a tema ed il prossimo film in lavorazione. Nonostante siano dei rumor invitiamo a prendere queste dichiarazioni con le dovute pinze ma c’è da aggiungere che alla domanda fatta dai colleghi di VGC, Nintendo ha risposto con un secco “no comment“, che sia anche questo un’altro segnale? Dovremo aspettare per saperne di più.

