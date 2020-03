Super Mario Bros diventa uno sparatutto ed è gratis per tutti

Quasi una settimana fa è stato festeggiato il Mario Day, passato sicuramente in secondo piano vista la situazione mondiale causata dal Coronavirus. Questo però non ci esime dal poterlo festeggiare, anche un po’ per esorcizzare la situazione poco piacevole. Oggi è stato reso disponibile a tutti un curioso omaggio a Super Mario Bros, uno sparatutto dal nome The Super 1-1 Challenge, questo, che risulta essere ancora un prototipo, è stato sviluppato da Sean Noonan, un grandissimo fan di Mario.

Come potete vedere dal video il gioco è stato sviluppato utilizzando l’Unreal Engine, e ci mette nei panni di un Mario decisamente fuori dall’ordinario. Il mondo risulta essere decisamente fedele e colorato tanto quanto visto nelle versioni ufficiali Nintendo ispirato a DOOM. Noonan ha realizzato il progetto nell’ambito della sfida mapcore, una particolare campagna nata dal portale discord che proponeva agli sviluppatori di reinventare i livelli di videogiochi classici.

L’idraulico baffuto più famoso del mondo è armato di una pistola spara ventose che può essere potenziata raccogliendo funghi. Ovviamente non mancheranno gli iconici mattoncini da rompere e le monetine da raccogliere per il livello oltre ad una serie di Goomba come nemici. Il titolo è totalmente gratuito e potrà essere scaricato e provato a questo indirizzo. Vedere Super Mario Bros in questo stile risulta davvero divertente e possiamo notare come il lavoro sia a dir poco impeccabile. Bisogna vedere ovviamente se Nintendo approverà il lavoro visto e considerando che si potranno fare anche delle donazioni per lo sviluppatore.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piace come idea? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi invitiamo infine a seguire le nostre pagine per tutte le novità su questo progetto dedicato a Super Mario Bros.