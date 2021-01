Nintendo Switch: annunciata l’edizione Mario Red & Blue, i dettagli

I festeggiamenti per il 35° anniversario di Super Mario continuano, e anche per questa prima parte del 2021 i fan dell’idraulico baffuto hanno da che drizzare le orecchie. Oltre al nuovo trailer di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Nintendo ha voluto fare un secondo annuncio tutto dedicato al protagonista delle avventure nel mondo dei Funghi. Parliamo di una nuova edizione speciale di Nintendo Switch.

Questa nuova versione della cosnole ibrida della casa di Kyoto si chiama Nintendo Switch Mario Red & Blue, e ripropone nelle forme e nei colori della piattaforma tutto lo stile inconfondibile della mascotte dei platform Nintendo. All’interno della scatola di questa fantastica edizione speciale, gli appassionati di Mario potranno trovare, oltre alla console ovviamente, anche il Joy-Con Grip, la Dock Station e una custodia personalizzata a tema.

Esattamente come Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, anche Nintendo Switch Mario Red & Blue arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dal prossimo 12 febbraio e il prezzo di questa nuova edizione di Switch sarà di 229,99 Dollari. Dopo la collection comprendente Super Mario 64, Sunshine e Galaxy, e tutta una serie di altri progetti già rilasciati inerenti al 35° anniversario di Super Mario, sembra che Nintendo abbia voluto aggiungere alla collezione anche questa console in edizione speciale.

Vi ricordiamo, infine, che Super Mario 3D World + Bowser’s Fury conterrà sia il titolo uscito in precedenza su Nintendo WiiU, che una parte inedita sviluppata appositamente per debuttare il prossimo 12 febbraio sulla console ibrida Nintendo, la quale vedrà Mario scontrarsi con un Bowser gigante e molto arrabbiato. Cosa ne pensate di questa nuova edizione di Nintendo Switch dedicata a Mario? Siete tentati di acquistala per concludere al meglio i festeggiamenti per il 35° anniversario di Super Mario? Diteci la vostra lasciando un commento nella sezione apposita.