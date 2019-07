Nintendo Switch Lite: ecco la lista dei giochi non compatibili

Nintendo Switch Lite modifica il modello base e elimina alcune funzioni; per questo motivo, non è compatibile con alcuni giochi: ecco quali.

Come oramai tutti sapranno, ieri è stata annunciata la nuova versione della console (non più) ibrida della casa di Kyoto: Nintendo Switch Lite. Questo modello è pensato esclusivamente per il gioco in mobilità e per questo sono state apportate delle modiche rispetto alla versione standard. Per iniziare, sarà più piccola e leggera (obbligatorio, per un modello da usare solo in movimento), non presenterà il Rumble HD (ovvero la funzione di vibrazione avanzata del modello base), la telecamera IR e non permetterà di separare i due Joy-con, che sono ora fusi con il corpo principale della console.

Queste ultime mancanze, però, portano con sé un problema: non tutti i giochi saranno compatibili con Nintendo Switch Lite o, perlomeno, non tutte le loro caratteristiche saranno accessibili. La casa di Kyoto segnalerà sulle confezioni dei giochi e sul sito ufficiale quali titoli richiedono di possedere dei normali Joy-Con (comunque compatibili con il modello Lite).

Le confezioni indicano la compatibilità con Lite

Ora, però, vi elenchiamo i titoli che propongono funzioni legale alle caratteristiche non supportate dalla nuova versione della console:

Super Mario Party : il gioco supporta solo le modalità TV e da Tavolo; nessuna delle due è supportata da Nintendo Switch Lite. Comprando Joy-Con separati è però possibile giocare.

: il gioco supporta solo le modalità TV e da Tavolo; nessuna delle due è supportata da Nintendo Switch Lite. Comprando Joy-Con separati è però possibile giocare. 1-2 Switch : pensato proprio per mostrare le capacità di motion control della console, non può essere giocato su Lite. Comprando Joy-Con separati è però possibile giocare.

: pensato proprio per mostrare le capacità di motion control della console, non può essere giocato su Lite. Comprando Joy-Con separati è però possibile giocare. Just Dance : anche in questo caso per ripetere le movenze a schermo dovete poter impugnare i Joy-Con separatamente dallo schermo. Comprando Joy-Con separati è però possibile giocare.

: anche in questo caso per ripetere le movenze a schermo dovete poter impugnare i Joy-Con separatamente dallo schermo. Comprando Joy-Con separati è però possibile giocare. Nintendo Labo: in questo è assolutamente impossibile utilizzare un Nintendo Switch Lite per giocare con le costruzioni; anche comprando Joy-Con separati, Lite non può essere incastrata nei cartonati di Labo, che sono pensati su misura per la versione ibrida.

Se questo tipo di limitazioni non vi preoccupano, Nintendo Switch Lite potrebbe essere la console giusta per voi.