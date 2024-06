Nintendo Switch Lite Hyrule Edition, dove preordinarla al miglior prezzo

Nintendo ha rivelato che la Nintendo Switch Lite Hyrule Edition sarà disponibile dal 26 settembre 2024, suscitando grande entusiasmo tra gli appassionati di Zelda. Avete ora l'opportunità di aggiudicarvi questa versione esclusiva della console. Esploriamo insieme tutte le caratteristiche!

Vedi preorder su Gamestop

Nintendo Switch Lite Hyrule Edition: cos’è e cosa include?

Questa edizione speciale celebra il mondo di Zelda con un design distintivo. Presenta una finitura dorata e decorazioni che omaggiano il regno di Hyrule, inclusa l'iconica insegna di Hyrule sul retro della console. È inclusa anche un'iscrizione annuale al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, permettendovi di godere di un vasto catalogo di giochi classici e funzionalità online.

Nintendo Switch Lite Hyrule Edition: caratteristiche salienti

Questa console è perfetta per il gioco on-the-go grazie al suo design compatto e leggero con comandi integrati. Pur essendo compatibile con tutti i titoli per Nintendo Switch che supportano la modalità portatile, alcuni giochi potrebbero necessitare dei Joy-Con, disponibili separatamente, per funzionalità complete come il rumble HD e i sensori di movimento. Potete collegare fino a otto Nintendo Switch Lite per multiplayer locale o giocare online con l'iscrizione a Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Lite Hyrule Edition: quando esce?

Non perdete l'occasione di assicurarvi la Nintendo Switch Lite Hyrule Edition dal 26 settembre 2024. È consigliabile effettuare la prenotazione per garantirvi questa edizione limitata.

Nintendo Switch Lite Hyrule Edition: chi dovrebbe acquistarla?

Se siete fan della serie Zelda o semplicemente amate giocare in mobilità, questa console è l'ideale per voi. La leggerezza e compattezza la rendono perfetta per l'uso quotidiano fuori casa, e l'iscrizione inclusa a Nintendo Switch Online arricchisce ulteriormente l'esperienza con accesso a giochi online e classici.

Nintendo Switch Lite Hyrule Edition: quanto costa e dove acquistarla?

È possibile prenotare la Nintendo Switch Lite Hyrule Edition presso Gamestop. Continueremo a monitorare e aggiornarvi su ulteriori disponibilità e offerte.

Non esitate a prenotare subito la vostra Nintendo Switch Lite Hyrule Edition per immergervi in una delle saghe più iconiche di Nintendo e vivere un'esperienza di gioco indimenticabile.