Nintendo Switch Lite: annunciata la versione mini della console Nintendo

Nintendo Switch Lite è il nuovo modello della console ibrida della casa di Kyoto, vediamo insieme quali sono le caratteristiche di questa versione.

Dopo molti rumor, è stata finalmente annunciata la versione “mini” di Nintendo Switch. Il nome ufficiale è Nintendo Switch Lite e si tratta di una versione meno costosa della console ibrida. Viene venduta a 199 dollari. Si tratta di un modello unicamente portatile, quindi non propone il dock e non può essere in alcun modo connessa alla TV.

Ci sono ovviamente altri cambiamenti. Nintendo Switch Lite è molto più leggera: si tratta di una caratteristica fondamentale per una console portatile. Come potete vedere anche dal video qui sotto, i Joy-Con sono parte della struttura della console. Il layout dei controlli è praticamente identico: l’unica differenza è legata ai pulsanti direzionali che ora sono stati sostituiti da un vero d-pad. La telecamera IR presente nei Joy-con di destra, inoltre, è stata rimossa. Anche il rumble HD non è più presente. Per questi motivi alcuni giochi pensati per sfruttare tali feature necessiteranno di Joy-con classici per funzionare, ovviamente venduti separatamente.

Secondo quanto dichiarato da Nintendo, la batteria della console è leggermente migliorata rispetto alla versione ibrida. La console sarà disponibile in tre colori: grigio, giallo e turchese. Lo schermo passa da 6.2 pollici a 5.5 pollici.

La console sarà disponibile a partire dal 20 settembre 2019, ovvero lo stesso giorno di Link’s Awakeing. Sarà inoltre rilasciata una versione speciale a tema Pokémon (che potete vedere sopra, nelle immagini) l’otto novembre, allo stesso prezzo della versione standard. Diteci, cosa ne pensate di questa versione?