Nintendo Switch OLED è un successo, vendite fin sopra quelle di Lite

La console è uscita da poco più di una settimana ed è vero, tutti forse ci aspettavamo qualcosa in più da parte di Nintendo e non solo un miglioramento di alcune caratteristiche di Switch classica. Tutti volevano un modello pro, ma quello che abbiamo avuto con Nintendo Switch OLED è forse un piccolo assaggio di quello che possiamo aspettarci nel futuro della console portatile di Nintendo che ora la fa da padrona nel mercato dell’handheld. Non c’è un vero e proprio competitor se non Steam Deck che in realtà si presenta come un vero e proprio PC portatile da gioco con un diverso paradigma. OLED sta vendendo invece benissimo e le sue vendite sembrano arrivare da una parte di pubblico che era già vicino al mondo della grande N.

All’uscita del modello Lite tantissime persone furono interessate all’acquisto del modello più piccolo della console, soprattutto tutta quella fascia di pubblico che era interessato principalmente ad un’esperienza completamente portatile e che aveva bisogno di qualcosa da portare sempre con se per non lasciare a casa il divertimento. L’arrivo di Nintendo Switch OLED oltre ad aver sorpreso alcuni addetti del settore ha sicuramente sorpreso i giocatori che si sono ritrovati una “nuova” console con delle migliorie che fanno davvero gola a chi ha una Switch classica, ma ancora di più a chi ha un modello Lite.

All’interno della nostra recensione della console potete infatti notare come il focus sia su quello che c’è di nuovo all’interno della console, e ovviamente come lo schermo OLED cambi completamente l’immersività in alcuni giochi, soprattutto l’ultimo Metroid che gode a pieno delle potenzialità dello schermo oled della console. Soltanto in Regno Unito circa il 70% delle vendite legate a Switch è predominato da OLED, una cifra che ovviamente fa davvero pensare su come la strategia Nintendo, ancora una volta abbia colpito e fatto centro!

Se ovviamente siete ancora interessati all’acquisto di una Nintendo Switch OLED vi consigliamo di leggere la nostra recensione e soprattutto tenere d’occhio la pagina del prodotto dato che ormai la console è completamente esaurita e si trovano pochi pezzo in commercio!