Steam Deck: i componenti interni sorprendono e non poco!

Steam Deck è il PC portatile che più sta facendo parlare di sé ultimamente. Annunciato ormai qualche mese fa, il suo arrivo è sempre stato visto come un evento enigmatico, in quanto nessuno sa bene cosa aspettarsi da un computer di questo tipo. In molti hanno fatto ipotesi sulle caratteristiche di essa, ma essendo che fino a poco tempo fa non si avevano informazioni abbastanza concrete, l’unica cosa che si poteva fare era far affidamento sulle parole degli sviluppatori al riguardo.

Nonostante ciò, abbiamo buone notizie: di recente un utente cinese è riuscito a mettere mano su un kit di sviluppo dello Steam Deck, ed ha realizzato una recensione del PC che ha poi pubblicato online. Grazie a ciò, abbiamo finalmente informazioni più concrete al riguardo, e possiamo già iniziare a farci un’idea di ciò che sarà non appena verrà ufficialmente rilasciato al pubblico. C’è comunque da specificare che, trattandosi di una versione in fase di sviluppo, per l’appunto, le informazioni che sono trapelate al riguardo potrebbero facilmente variare, ma non dovrebbero comunque risultare troppo differenti.

Riguardo i componenti, sappiamo che lo Steam Deck sarà dotato di un’APU AMD con quattro core e otto thread e frequenze di clock che vanno dai 2.4 GHz ai 3.5 GHz. Dal lato grafico sarà fornita di una GPU con otto unità RDNA 2 che viaggiano tra 1 GHz e 1.6 GHz, e una RAM di ben 16 GB con la tecnologia della next-gen LPDDR5, il tutto in un solo chip. Insomma, si tratta di pezzi di una certa importanza, che garantiranno un’esperienza di gioco piacevole e fluida.

Lo stesso utente, inoltre, ha avuto modo di testare vari giochi: in particolare afferma di aver provato Shadow of the Tomb Raider al massimo delle prestazioni, arrivando a 30 FPS. Abbassando leggermente la qualità delle immagini, però, è riuscito ad arrivare a 60 FPS senza problemi. Cyberpunk 2077, invece, arriva a girare tra i 20 ed i 30 FPS con tutti i settaggi al massimo. Giochi più leggeri come DOTA 2, poi, arrivano anche sugli 80 FPS con una bassa qualità.