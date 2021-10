Nintendo Switch Online: ecco quanto costerà il Pass d’Espansione

Durante l’ultimo Nintendo Direct, la compagnia di Kyoto ha spiazzato tutti aggiungendo un Pass d’Espansione al proprio servizio Nintendo Switch Online. Oltre ad aggiungere una libreria di giochi del Nintendo 64 e SEGA Mega Drive non si è saputo molto altro, ma ora la compagnia nipponica ha svelato molti più dettagli, compreso il costo del nuovo servizio.

Poco fa abbiamo scoperto che oltre alle librerie delle due console retro Nintendo e SEGA, gli abbonati al Pass d’Espansione del Nintendo Switch Online potranno ottenere senza ulteriori costi aggiuntivi anche il nuovo DLC a pagamento di Animal Crossing New Horizons: Happy House Paradise.

Oltre a ciò, Nintendo ha da poco annunciato il costo di questo chiacchieratissimo Pass d’Espansione per l’online, il quale costerà annualmente 49,99 € e sarà disponibile dal prossimo 25 ottobre.

