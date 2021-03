Nintendo Switch Pro: arrivano nuove conferme da Samsung?

I temi caldi di questi primi tre mesi del 2021 sono già molteplici in ambito videoludico, ma tra le speculazioni più discusse online figura sicuramente Nintendo Switch Pro. Attualmente la casa di Kyoto non ha mai accennato in via ufficiale all’esistenza di questa fantomatica console, mentre dall’altra parte, sono già diverse le voci di corridoio che stanno calcando la mano su un possibile annuncio di Switch Pro nel prossimo futuro.

Tra rumor riguardanti la risoluzione dello schermo, di possibili giochi esclusivi e una nuova Dock Station, le voci più ricorrenti parlano di un nuovo modello di Nintendo Switch Pro con uno schermo OLED. Dopo gli indizi targati Bloomberg, ad oggi arrivano delle nuove dichiarazioni da parte di Samsung, le quali sembrano suggerire una possibile implementazione degli schermi della compagnia sulle console portatili di prossima uscita.

La cosa che ha fin da subito fatto drizzare le orecchie degli appassionati, è una dichiarazioni rilasciata proprio da Samsung in cui si può leggere chiaramente quanto segue: “la nostra intenzione futura è quella di portare la tecnologia OLED all’interno di settori di mercato promettenti che vanno oltre a quello degli smartphone. Tra questi troviamo laptop, notebook, automotive e le console dedicate al gaming.” Questo è quanto ha dichiarato Jeeho Baek, vice presidente esecutivo di Samsung.

Sebbene queste dichiarazioni arrivino direttamente da Samsung, fino al momento in cui Nintendo non svelerà il velo di mistero dietro a Switch Pro non sapremo mai se la console ibrida avrà veramente una revisione. Nel frattempo, con o senza Pro, Nintendo Switch sta continuando a volare sul mercato, superando le vendite dell’iconico Game Boy Advance e con il prossimo obbiettivo (Wii) ben in vista.