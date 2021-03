Nintendo Switch Pro avrà diversi giochi esclusivi?

Lo scorso mese è stato ricco di novità entusiasmanti per i fan di Nintendo Switch. Dopo oltre un anno e mezzo di assenza, il Nintendo Direct è tornato a calcare gli spazi online, regalandoci una carrellata di nuovi annunci legati alla console ibrida di Nintendo. Come se non bastasse, abbiamo avuto anche l’annuncio di due titoli legati al franchise Pokémon e una serie di caldissimi rumor sul nuovo e fantomatico modello Nintendo Switch Pro.

Le voci di corridoio sulla nuova console ibrida giapponese però non si fermano affatto qui, con un nuovo rumor che sta impazzando in rete proprio in questi momenti. A svelarci il possibile futuro di Nintendo Switch Pro è stato l’insider conosciuto in rete con il nickname di “NateDrake”, il quale ha voluto cavalcare l’interesse verso Switch Pro riacceso improvvisamente dall’ultimo report pubblicato da Bloomberg.

Stando a quanto riportato da NateDrake, è altamente probabile che Nintendo Switch Pro avrà diversi giochi che gireranno esclusivamente su questo nuovo modello della console, un po’ come accaduto con la revisione Nintendo 3DS. “Ci saranno alcune esclusive selezionate direttamente dai partner di terze parti. Potrebbero non essere un gran numero di giochi esclusivi, ma ne conosco almeno uno”.

L’insider si ferma qua, ma i fan hanno cominciato a speculare su quali giochi di terze parti potrebbero arrivare esclusivamente su Switch Pro, e tra questi sono stati menzionati GTA 5, Red Dead Redemption 2 e Final Fantasy 7 Remake. Cosa ne penate di questa possibilità fatta venire fuori dall’insider? Quale pensate che sia il gioco esclusivo per Nintendo Switch Pro a conoscenza di NateDrake? Diteci cosa ne pensate di questa possibilità con un commento nella sezione dedicata.