Nintendo Switch supera GBA nelle vendite, Wii nel mirino

Nintendo Switch, la console portatile targata Nintendo, è riuscita nel giro di quattro anni dal lancio ufficiale di catturare grandi e bambini grazie alla sua accessibilità e ad un parco titoli decisamente invidiabile. Il suo successo inarrestabile lo ha portato a superare le vendite del 3DS totalizzando quasi 80 milioni di unità vendute, un risultato a dir poco pazzesco. Vi abbiamo quindi lasciato con l’idea di puntare in avanti, il prossimo step sarebbe stato quindi il GBA. Ebbene, a distanza di poco più di un mese la console ibrida ci è riuscita.

Grazie ai dati forniti da Famitsu infatti, il Nintendo Switch ha superato ufficialmente GBA nelle vendite puntando quindi al prossimo livello, battere il Wii. Secondo queste fonti, la console ibrida da inizio anno ha venduto all’incirca un milione di unità solo in Giappone, mentre negli Stati Uniti 996.000 nei mesi di gennaio e febbraio. Se provassimo a combinare quindi questi numeri si può ufficialmente confermare che ad oggi ha superato il GBA.

Potrebbe non sorprendere questo traguardo, Nintendo Switch risulta essere una console impeccabile, ma è interessante vedere quanto stia superando con scioltezza i suoi predecessori. Al momento, le uniche console Nintendo ancora avanti sono Wii (101,63 milioni), la coppia Game Boy più Game Boy Color (118,69 milioni) e la famiglia del Nintendo DS con 154,02 milioni. Vedremo se nel corso degli anni riuscirà a raggiungere il primo posto di questa speciale classifica, con l’arrivo del sequel di Zelda Breath of the Wild ad esempio e l’ipotetico upgrade che tanto si vocifera da mesi è assolutamente plausibile.

Insomma, cifre astronomiche quelle di Nintendo Switch, una console che ha tutte le carte in regola per divenire una delle più incredibile mai create nella storia del medium videoludico. Se pensate che ha solo quattro anni di vita, il futuro non può che essere solo che radioso. In attesa di un altro record, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.