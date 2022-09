Gli amanti dei videogiochi retro stanno vivendo un periodo di grande soddisfazione ultimamente. Dopo il recentissimo ritorno della saga di Monkey Island, il fresco annuncio del remake di Alone in The Dark e l’arrivo di tutta una serie di grandi classici sulle console più recenti e su PC, sembra che il settore videoludico sia sempre più incline a soddisfare anche il pubblico che tende a lasciarsi trasportare facilmente dalla nostalgia. A tal proposito, qualche istante fa è stato annunciato un altro grande ritorno e sarà meglio che i possessori di Nintendo Switch amanti dei titoli arcade si preparino ad accoglierlo.

Il titolo in questione è Magical Drop 6, un nuovo capitolo principale del franchise puzzle-game che ha fatto il suo debutto nelle sale arcade. Il brand è uno dei più apprezzati in oriente, ma anche in occidente può contare di una schiera di fan molto affezionati ai vari capitoli usciti nel corso degli anni. L’annuncio è stato accompagnato da un primo trailer di presentazione, e con alcune prime informazioni importanti.

Il sesto capitolo numerato della serie Magical Drop uscirà su Nintendo Switch nel corso del prossimo inverno, anche se per il momento non è ancora stata fornita una data più specifica. Questo nuovo titolo proporrà ai giocatori ben 15 personaggi con cui affrontare le varie partite, ognuno con una propria storia da scoprire e approfondire singolarmente. Sarà presente anche una doppia modalità multiplayer, sia locale che online.

Ma i contenuti che verranno proposti da Magical Drop 6 non terminano qui, dato che la storica saga arcade torna con un sesto capitolo che comprende anche una svariata quantità di sfide da portare a termine, ben sei modalità di gioco in single player e molte altre sorprese che verranno comunicate man mano che ci avvicineremo al momento del lancio del gioco. Per ora il gioco è previsto esclusivamente per Nintendo Switch, e non sappiamo se emigrerà mai oltre i confini della console ibrida Nintendo.