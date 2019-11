Nioh 2: svelata la data d’uscita

Nel corso della giornata di oggi la compagnia di sviluppo Team Ninja ha annunciato la data d'uscita di Nioh 2.

Ci eravamo lasciati pochi giorni fa con il rilascio di un nuovo video su PlayStation Access di Nioh 2, che metteva in mostra diverse sequenze di combattimento con il boss del gioco e altro ancora.

Proprio nel corso della giornata di oggi, la compagnia di sviluppo Team Ninja ha svelato la data di uscita del gioco, annunciando che Nioh 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 13 marzo 2020, in esclusiva per PlayStation 4. Non ci resta dunque che lasciarvi al trailer pubblicato per l’occasione, augurandovi come sempre buona visione.

Ricordiamo che Nioh 2 rappresenterà il prequel del primo episodio, e introdurrà nuove meccaniche di gioco inedite, come ad esempio la modalità in cooperativa online per tre giocatori, oltre ad un sistema di combattimento ulteriormente migliorato e in grado di primeggiare con i migliori esponenti attuali del genere action.

In occasione dell’annuncio della data di uscita, il Team Ninja ha confermato l’inizio della open beta per Nioh 2, fissata per il prossimo 1 novembre, con il termine ultimo al 10 novembre, che permetterà verosimilmente di saggiare la nuova modalità cooperativa per tre giocatori. I giocatori si troveranno a fronteggiare un nuovo Yokai, all’interno dell’ambientazione inedita del Castello Sunomata. Non ci resta a questo punto che attendere nuovi aggiornamenti da parte del Team Ninja in merito alle meccaniche di gioco, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi giorni.