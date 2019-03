No Man’s Sky: Beyond, tre aggiornamenti gratis in uno

No Man's Sky si aggiornerà questa estate con l'espansione gratuita Beyond, la quale includerà ben tre aggiornamenti in un colpo solo.

Tramite le pagine del PlayStation Blog, scopriamo quali sono le ultime novità su No Man’s Sky, il gioco spaziale di Hello Games. È il fondatore stesso della compagnia, Sean Murray, a spiegarci cosa è stato (ed è ancora) in sviluppo dietro quinte. Si tratta di No Man’s Sky: Beyond, un nuovo update che sarà disponibile nell’estate 2019.

Così come lo scorso anno è stato rilasciato NEXT, con grande apprezzamento da parte dei giocatori, secondo le parole di Murray, in questo 2019 gli sviluppatori vogliono rivoluzionare il gioco con Beyond, una fusione di tre grandi aggiornamenti.

Quest’oggi è stata annunciata la prima parte di Beyond: No Man’s Sky Online. Si tratta di una nuova esperienza social e multigiocatore che permette ai giocatori di inconstrarsi e giocare assieme, indipendentemente dalla zona dell’universo nella quale si trovano. Murray assicura che, pur dando accesso a un metodo semplice e intuitivo per condividere l’esperienza online, No Man’s Sky non diventerà un MMO: non sarà necessario un abbonamento per giocare, non ci saranno microtransazioni e sarà gratuito per tutti i giocatori esistenti.

Nelle prossime settimane saranno annunciate le altre componenti di Beyond. Quest’ultimo viene definito il capitolo più ambizioso di sempre. Il supporto a questo gioco è stato costante, anche dopo un primo periodo durante il quale non sono mancate molte (giuste) critiche. La continua evoluzione dell’opera ha fatto guadagnare a Hello Games vari premi e riconoscimenti come miglior gioco in evoluzione.

Murray promette quindi che il team continuerà a supportare No Man’s Sky per un lungo periodo di tempo. Diteci, state giocando al videogame? Cosa ne pensate delle varie funzionalità aggiunte nel corso del tempo? L’introduzione di una modalità online più intuitiva potrebbe essere una buona scelta, oppure credete che ci sia molto altro su cui lavorare?