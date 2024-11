No Man's Sky: incredibile ma vero, la valutazione su Steam è finalmente cambiata

No Man's Sky (acquista su Amazon) ha raggiunto un traguardo che sperava più di raggiungere su Steam, ottenendo una valutazione complessiva "molto positiva" a oltre 8 anni dal suo controverso lancio. Il gioco di esplorazione spaziale di Hello Games ha superato l'80% di recensioni positive sulla piattaforma, un risultato notevole considerando le critiche iniziali.

Questo rappresenta una straordinaria inversione di tendenza per No Man's Sky, che nel 2016 fu accolto da una valanga di recensioni negative a causa delle aspettative deluse. Nel corso degli anni, gli sviluppatori hanno lavorato costantemente per migliorare e ampliare il gioco attraverso numerosi aggiornamenti gratuiti.

Sean Murray, fondatore di Hello Games, ha commentato su X: "Santo cielo ragazzi, è successo. TUTTE LE RECENSIONI: Molto positive. Grazie, grazie, grazie. Non avete idea di cosa significhi per noi".

Il raggiungimento di questa valutazione positiva è il risultato di un lungo processo. Ci sono voluti 5 anni e 17 importanti aggiornamenti gratuiti per portare il gioco da una valutazione "principalmente negativa" a "principalmente positiva" su Steam. L'ultimo salto fino a "molto positiva" sembrava quasi irraggiungibile, considerando che ogni punto percentuale diventa matematicamente più difficile da guadagnare.

Sebbene questo traguardo sia principalmente simbolico e non cambi le sorti commerciali del gioco, rappresenta comunque un importante riconoscimento degli sforzi di Hello Games. No Man's Sky è infatti già considerato un successo di vendite e ampiamente apprezzato dalla critica.

In concomitanza con questo risultato, Hello Games ha lanciato Expeditions Redux, che permette di rigiocare le spedizioni comunitarie dell'anno in una versione semplificata. La prima, chiamata Omega, è disponibile fino all'11 dicembre.

Inoltre, No Man's Sky è attualmente in vendita su Steam con uno sconto del 60% in occasione dei saldi autunnali 2024, offrendo ai nuovi giocatori l'opportunità di scoprire questo titolo che ha saputo reinventarsi nel tempo.

La storia di No Man's Sky (così come di Cyberpunk 2077 o Sea of Thieves) dimostra come la dedizione degli sviluppatori e il supporto continuo possano trasformare radicalmente la percezione di un gioco, rendendolo un'opera indimenticabile sul lungo periodo.